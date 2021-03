Sanremo 2021, top e flop quarta serata

SANREMO 2021 TOP E FLOP – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e Flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no:

TOP

FIORELLO

Diciamolo, il suo è il compito più tosto del Festival. Far ridere, intrattenere il pubblico in un teatro vuoto per uno che ha bisogno del feedback della platea è complicatissimo. E’ apparso molto più in forma oggi rispetto alle ultime due serate e in duetto con Achille Lauro ha vinto tutto. Alla faccia di chi lo critica, si è messo in gioco completamente e quest’anno non c’era chi potesse fare Sanremo meglio di lui.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Li trovo sempre più a fuoco, serata dopo serata. La voce di Veronica è potente, quasi teatrale, e si sente che dietro c’è parecchia gavetta, ci sono palchi e tanti live. “Amare” è una bellissima canzone d’amore quasi viscerale che ha lo zampino tra gli altri di Dario Faini in arte Dardust e che esplode con un ritornello potente.

FLOP

FEDEZ

Dov’è finito il Federico sicuro e spavaldo di sempre? In questa versione sanremese sembra un pulcino spaurito, si appoggia a Francesca Michielin maturata tantissimo, e non incide particolarmente.

RANDOM

Impreciso, non becca una nota, lento come la sua canzone troppo semplice. E’ vero che ha l’età di Madame e l’Ariston ha spesso consacrato i giovanissimi ma forse qualche anno ancora di “strada” non gli avrebbe fatto male.

