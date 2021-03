Sanremo 2021, top e flop prima serata

SANREMO 2021 TOP E FLOP – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e Flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no:

TOP

FIORELLO

Non era scontato al secondo anno e invece con la sua energia riesce a colmare il vuoto della platea ironizzando su poltrone, applausi registrati, carrello dei fiori e rompendo la liturgia di un festival già molto complicato. Di riflesso anche AMADEUS è a suo agio col compare Ciuri e le gag tra i due sono sempre godibili e appaiono tra le meno “telefonate”.

MATILDA DE ANGELIS

Conoscendola per me non era una sorpresa: partita giovanissima con una fiction Rai, poi il cinema con Stefano Accorsi e ora una serie americana di successo con Grant e Kidman. Se la cava bene, è fresca, ha personalità e dimostra pure il passato da cantante duettando con Fiorello.

FLOP

IBRAHIMOVIC

Non c’è Sanremo che passa senza che ci lamentiamo degli autori per le scelte di super ospiti fuori contesto e Zlatan rispetta la tradizione: con pause alla Celentano, la vitalità di una statua e il solito esasperato culto di sè, sembra sia stato chiamato all’Ariston per fare la guardia del corpo.

AIELLO

Il classico pezzo che sulla carta pensi possa avere un certo spessore ma poi viene cantato malissimo con “mengonismi” inutili ed è una delusione. Forse il ragazzo è esagitato per l’emozione della prima su quel palco, lo vediamo strafare ma qualcuno gli ricordi che non è Mamhood.

