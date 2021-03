Sanremo 2021: il testo di Penso positivo, la canzone cantata da Fulminacci, Valerio Lundini e Roy Paci

PENSO POSITIVO TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Fulmiacci con Valerio Lundini e Roy Paci canterà (cover) la canzone “Penso Positivo” di Jovanotti. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Positivo

Io penso positivo

Perché son vivo perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Io penso positivo

Ma non vuol dire che non ci vedo

Io penso positivo in quanto credo

Non credo nelle divise

Né tanto meno negli abiti sacri

Che più di una volta

Furono pronti a benedir massacri

Non credo ai fraterni abbracci

Che si confondon con le catene

Io credo soltanto

Che tra il male e il bene

È più forte il bene

Bene, bene, bene, bene

Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

E niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Positivo

Uscire dal metro quadro

Dove ogni cosa sembra dovuta

Guardare dentro alle cose

C’è una realtà sconosciuta

Che chiede soltanto un modo

Per venir fuori a veder le stelle

E vivere l’esperienze

Sulla mia pelle, sulla mia pelle

Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Positivo

La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia

Io credo che a questo mondo

Esista solo una grande chiesa

Che passa da Che Guevara

E arriva fino a madre teresa

Passando da Malcom X

Attraverso Gandhi e San Patrignano

Arriva da un prete in periferia

Che va avanti nonostante il Vaticano

Io penso positivo

Perché son vivo, perché son vivo

Io penso positivo

Perché son vivo e finché son vivo

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermarmi dal ragionare

Niente e nessuno al mondo

Potrà fermare, fermare, fermare, fermare

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda che viene e che va

Quest’onda che va

Quest’onda

La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia

La storia, la matematica

L’italiano, la geometria

La musica, la la musica

La fantasia

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Penso positivo, la cover cantata da Fulmiacci, Valerio Lundini e Roy Paci al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

