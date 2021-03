Sanremo 2021, quanto guadagnano i cantanti (big) in gara al Festival

Quanto guadagnano i cantanti (big) in gara al Festival di Sanremo 2021? Ve lo diciamo subito: ai cantanti Big (o campioni) in gara a Sanremo 2021 dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a circa 48mila euro. Nessun premio in denaro è invece previsto per il vincitore, il quale potrà comunque beneficiare – così come gli altri cantanti in gara – di un ritorno economico non indifferente grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate in tv per merito della visibilità garantita dal Festival. Insomma, partecipare alla kermesse non è di certo una brutta notizia per le casse dei vari artisti, ma allo stesso tempo – visti i vari costi che vanno sostenuti durante i cinque giorni – non ci si diventa ricchi… Sempre se la propria canzone non diventi un grande successo… Ma quali sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021? Eccoli con le rispettive canzoni:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willy Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicin”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

