Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021: date e ora su Rai 1

Quando va in onda (date) il Festival di Sanremo 2021 su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la kermesse canora – condotta da Amadeus e Fiorello – va in onda dal 2 al 6 marzo 2021 alle ore 20,30 (circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Ogni puntata avrà una durata di circa 4 ore-4 ore e 30 minuti. L’obbiettivo è chiudere il prima possibile ma i tanti cantanti e ospiti rischiano di far slittare la chiusura. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 2 marzo 2021

Seconda puntata: mercoledì 3 marzo 2021

Terza puntata: giovedì 4 marzo 2021

Quarta puntata: venerdì 5 marzo 2021

Quinta puntata: sabato 6 marzo 2021

Prima Festival

Abbiamo visto quando va in onda il Festival di Sanremo 2021 che però, prima della messa in onda, sarà anticipato da PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival di Sanremo 2021. La trasmissione andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 con la conduzione di Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando va in onda (date) il Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021: tutto quello che c’è da sapere sul Festival Ascolti tv lunedì 1 marzo: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Presa Diretta Grande Fratello Vip, vincitore: Tommaso Zorzi ha vinto il reality show