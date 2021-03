Sanremo 2021, le pagelle di Selvaggia Lucarelli | Seconda serata

SANREMO 2021 PAGELLE – Ieri sera, 3 marzo 2020, al teatro Ariston è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Alla conduzione della 71esima edizione, come lo scorso anno, Amadeus e Fiorello. Con loro la co-conduttrice Elodie. Ma come è andata la serata su Rai 1? Quali sono i voti, le pagelle, dei protagonisti? Di seguito le pagelle della nostra Selvaggia Lucarelli sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2021:

AMADEUS

Amadeus fa Amadeus, non gli si deve chiedere di più. L’intervista ad Alex Schwazer era di più, e non gli andava chiesta. Occhi fissi sul copione, nessuna domanda oltre quello che gli avevano scritto, a un certo punto era così in difficoltà che a momenti Schwazer stava per chiedere a lui se si fosse dopato.

Peccato. Comunque, Schwazer va via, entra Elodie e canta “Guaranà”. Non è bello. Voto 6.

ELODIE

Al suo ingresso più di un musicista ha dovuto supplire alla carenza di ossigeno respirando aria dai palloncini in prima fila. Diciamo che si muove meglio nel recinto della musica che in quello della conduzione, ma il playback qua e là non è stato una grande idea. Voto 6 e mezzo.

LAURA PAUSINI

Ha appena vinto un Golden Globe, a Sanremo le chiedono di improvvisare con Fiorello e Amadeus una gag così truzza che neanche alla sagra delle frittelle. Il mantello le serviva -spero- per sparire il prima possibile da quel palco. Solidarietà. Voto 6.

ORIETTA BERTI

Moderna, innovativa, d’avanguardia. Renzi direbbe che la sua canzone è un nuovo Rinascimento musicale. Voto: 2.

LO STATO SOCIALE

Non ho capito più o meno nulla di quello che è accaduto sul palco quando c’erano loro a parte che la canzone era un velato dissing rivolto ad Achille Lauro, quindi hanno già la mia stima. Se a questo si aggiunge che hanno cantato anche “Ormai solo Amadeus ha il profilo di coppia” per me sono da primo posto, Noemi se ne faccia una ragione. Voto 9.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Arrivano che sembrano i Jalisse, vanno via che sono la cosa più interessante di questa seconda serata di Festival. Voto 10.

MALIKA AYANE

Non c’era nulla che non andasse. Un canzone orecchiabile, bel look, intonata come sempre. Nulla però di memorabile, come se fosse arrivata al festival vagamente svogliata o poco convinta. Tipo la Boldrini che esprime solidarietà alla Meloni. Voto 7.

GAIA

È arrivata prima ad Amici, seconda ad X Factor, ora Sanremo, le mancano solo Miss Italia e le olimpiadi di matematica. Forse è il caso di cominciare ad affrancarsi dalle gare e a cercare una nuova strada, questa comincia ad essere insipida. Voto 6.

BUGO

Mai avremmo pensato di dirlo, ma “Dov’è Morgan?”. Voto 4.

FIORELLO

La prima sera ha parlato di dita dei piedi, la seconda di palloncini a forma di pene. Domani sarà il turno delle ragadi resistenti. Voto 3.

