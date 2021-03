Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della terza serata del Festival

SANREMO 2021 PAGELLE ABITI – Sanremo 2021, terza serata, quella dedicata alle cover. Non più solo un performer sul palco dell’Ariston, non più un solo look da commentare. Oggi infatti non mi focalizzerò solo sugli outfit, bensì anche sul quadro in generale: perché anche il groupage è importante per trasmettere emozioni, non sono canore, ma anche visive. Nel backstage di Sanremo 2021 l’adrenalina è molto alta: cambi di look last minute? Potrebbe essere. Rottura della zip di qualche abito? Mai dire mai. Sostituzioni di calzature dai tacchi altissimi? E perché no. Io continuerò comunque a giudicare i look, nonostante tutto. Senza pietà, come cantava la Oxa.

AMADEUS

Ma è Natale? Ancora una volta le giacche sparkling non vengono messe da parte. Anzi si esagera sempre più, puntando perfino al rosso Xmas. VOTO: 5, oh oh oh!

NEGRAMARO

I look non sono male: raffinati, in tonalità ricercate. Peccato che Zalando, e-commerce multimarca che li ha vestiti, qualche giorno fa ha tappezzato tutta la città di Milano con la foto dei look in questione. Della serie, copiami il look ma non la canzone (che è già copiata, essendo una cover). VOTO 6.

NOEMI

Vai con la sensualità in prima serata. Bustier in pizzo con incrocio sul décolleté firmato Dolce&Gabbana. Minimal, ma di grande effetto. Funky chic, come la sua anima. VOTO: 8.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

VITTORIA CERETTI

Come primo look sarebbe stato bello vedere un abito Chanel Haute Couture. E invece, fiocchi annodati. Ne sono certo: si riprenderà durante la serata. Almeno spero. VOTO: 7, per la fiducia.

CASADILEGO

Floreale, in primavera? Avanguardia pura. Il fit dell’abito è da ripensare, ma la sua anima punk si vede. E arriva. VOTO 6 e mezzo.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Divertenti, come sono loro. Vestiti da Paul Smith, che colora ogni emozione. Una boccata di aria fresca. VOTO: 7.

FEDEZ

Lo abbiamo capito tutti: vesti Versace. Fantasia e seta a go go. Look scontato per la serata. VOTO: 7.

FRANCESCA MICHIELIN

Delicata come il suo sorriso. Vestita Miu Miu, con un look che guarda al passato, compie una giravolta e si proietta nel futuro. VOTO: 8.

MANESKIN

Torna Etro e i suoi capi genderless, con tanto di corpetto rosa per lui. Metri e metri di tessuto per le maniche a sbuffo. Scelta molto simile a quella della prima serata. Forse troppo. VOTO: 7.

RANDOM + THE KOLORS

Nero e tocchi di rosso, tra pois e gessato. Dolce&Gabbana, re sul palco di Sanremo. Le vestibilità sono perfette. VOTO: 7 e mezzo.

VALERIA FABRIZI

Una versione italiana di Lisa Minnelli in New York New York. Con la stessa energia e ironia. Charme ed eleganza. Bling bling e tulle. VOTO: 8.

ORIETTA BERTI

Continua a stupire. Questa sera in casacca e pantaloni ricoperti di paillettes rosse. E sul taschino, il ricamo del suo nome. Tutto firmato GCDS by Giuliano Calza. VOTO 8 e mezzo.

LE DEVA

Bianco, come la rinascita. In quattro look diversi, scelti in base alla loro personalità. Tutti firmati Genny by Sara Cavazza Facchini. Ottima scelta. VOTO 8.

GIO EVAN

Dall’Ariston alla spiaggia di Sanremo è un attimo. Dalla regia, ricordano che la kermesse non è un falò di ferragosto. Respect! VOTO: 4.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Leggi anche: 1. I 26 cantanti in gara al Festival / 2. Le 8 nuove proposte / 3. I testi delle canzoni in gara

Potrebbero interessarti L’incredibile disavventura di Ibrahimovic arrivato a Sanremo in sella a una moto: “60 chilometri per salvare il mio Festival” Sanremo 2021, il testo integrale del monologo di Monica Guerritore al Festival Sanremo 2021, gli abiti di Achille Lauro per la terza serata del Festival