Sanremo 2021, il monologo di Monica Guerritore: discorso integrale, testo, quadro Achille Lauro

Questa sera, 5 marzo 2021, durante la terza serata del Festival di Sanremo, Monica Guerritore ha fatto un intenso monologo, in apertura del quadro di stasera di Achille Lauro. A centro palco l’attrice ha recitato il suo monologo. Nel quadro di Lauro di stasera ha preso parte anche la cantante Emma. Una puntata come da tradizione speciale quella del giovedì al Festival, dedicata alle Cover. I 26 Big in gara infatti si esibiscono, da soli o con ospiti, rendendo omaggio alle grandi canzoni d’autore italiane. Ecco il testo (discorso) del monologo di Monica Guerritore a Sanremo 2021.

Il testo integrale del monologo

In aggiornamento

Chi è Monica Guerritore, ospite a Sanremo 2021

Abbiamo visto il testo del monologo a Sanremo 2021, ma chi è Monica Guerritore? Nata a Roma il 5 gennaio del 1958 da padre napoletano e madre calabrese, Monica Guerritore fa la sua prima apparizione cinematografica ad appena 15 anni nel film Una breve vacanza di Vittorio De Sica. La notorietà arriva un anno dopo quando, all’età di 16 anni, Giorgio Strehler la sceglie per il ruolo di Anja ne Il giardino dei ciliegi. Da lì inizia una sfavillante carriera teatrale, che affianca a quella televisiva e cinematografica.

Nel 1976, ad esempio, recita al fianco di Marcello Mastroianni nella pellicola Signore e signori, buonanotte, mentre negli anni Ottanta interpreta quattro film erotici, che la consacrano come sex symbol del cinema italiano. Con il trascorrere degli anni lavora in numerose produzioni televisive sia in onda su Mediaset che sulla Rai, mentre a teatro intraprende anche il ruolo di registra ricevendo nel 2011 anche il prestigioso premio Moriconi come “Protagonista della scena”.

