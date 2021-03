Monica Guerritore ospite a Sanremo 2021: biografia, marito e cachet per il Festival

Anche Monica Guerritore è tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’attrice ospite della terza puntata della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda stasera, giovedì 4 marzo.

Biografia

Nata a Roma il 5 gennaio del 1958 da padre napoletano e madre calabrese, Monica Guerritore fa la sua prima apparizione cinematografica ad appena 15 anni nel film Una breve vacanza di Vittorio De Sica. La notorietà arriva un anno dopo quando, all’età di 16 anni, Giorgio Strehler la sceglie per il ruolo di Anja ne Il giardino dei ciliegi. Da lì inizia una sfavillante carriera teatrale, che affianca a quella televisiva e cinematografica.

Nel 1976, ad esempio, recita al fianco di Marcello Mastroianni nella pellicola Signore e signori, buonanotte, mentre negli anni Ottanta interpreta quattro film erotici, che la consacrano come sex symbol del cinema italiano. Con il trascorrere degli anni lavora in numerose produzioni televisive sia in onda su Mediaset che sulla Rai, mentre a teatro intraprende anche il ruolo di registra ricevendo nel 2011 anche il prestigioso premio Moriconi come “Protagonista della scena”.

Monica Guerritore, la vita privata: il marito e i figli

Monica Guerritore è stata sposata con l’attore e regista Gabriele Lavia, dal quale ha avuto due figlie: Maria Fragolina, nata nel 1989, e Lucia, venuta alla luce nel 1992. Precedentemente ha avuto una relazione con Giancarlo Giannini e una con Giancarlo Leone. Il suo attuale marito è Roberto Zaccaria, ex parlamentare del Pd e attualmente presidente del CIR-Rifugiati, conosciuto nel 2001 e con il quale si è sposata nel 2010.

Cachet Sanremo 2021

Qul è il cachet di Monica Guerritore per Sanremo 2021? In realtà notizie ufficiali sui compensi della kermesse non ve ne sono. Secondo alcune indiscrezioni, Ibrahimovic e Fiorello, che saranno presenti in tutte le puntata della manifestazione canora, percepiranno un compenso di 50mila euro a puntata. Ad alcuni ospiti e co-conduttrice, come ad esempio Elodie, invece, dovrebbe essere destinato, sempre secondo rumors non confermati, un cachet di 25mila euro.

