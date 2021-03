Sanremo 2021, il monologo di Achille Lauro seconda serata: discorso integrale

Nuovo monologo di Achille Lauro durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Il cantante ha presentato un suo nuovo quadro, stavolta insieme alla coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore, una coppia nella vita reale, hanno già collaborato con Achille Lauro nella realizzazione del video di Bam Bam Twist, canzone che sarà protagonista del quadro di oggi, 3 marzo 2021, nella seconda serata del Festival. Come sempre grande attenzione anche agli abiti sfoggiati da Achille Lauro. Ecco intanto il testo del suo monologo nel secondo dei cinque quadri.

Il testo integrale del monologo di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021, seconda serata

Sono il rock and roll, trasgressione che entra nelle case di mezza America. Esplicito invito a lasciarsi andare. Una vecchia chiesa indignata per il credo dell’irriverenza. Nuovo tempio notturno del giovane e del proibito, tempo di giogo, demonio, divinità, juke box tappezzato di chiodi, ognuno in rituale con gli altri in un solo corpo danzante. Carne che chiede carne, uragano nei desideri sessuali. Scossa nel perbenismo familiare, promessa di piacere. Il sacro vincolo del godimento. Godere è un obbligo. Dio benedica chi gode.

Chi sono Claudio Santamaria e Francesca Barra

I due si sono sposati nel 2017 a Las Vegas, successivamente il 21 luglio 2018 si sono uniti in matrimonio Policoro. Proprio nella Basilicata, Claudio Santamaria e Francesca Barra si erano conosciuti da ragazzini per ritrovarsi nel 2017, in occasione della presentazione di un libro della scrittrice e giornalista. Prima della relazione con l’attore de “L’Ultimo Bacio”, Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016, insieme al quale ha avuto tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. Santamaria invece era legato a Delfina Delettrez Fendi, figlia della stilista Silvia Venturini Fendi ed ereditiera della nota maison di moda. Dall’unione tra l’attore la giovane gioielliera è nata Emma nel 2007.

I due hanno già collaborato in passato con Achille Lauro, in occasione del video della canzone Bam Bam Twist. Francesca Barra, raggiunta dall’Ansa, ha dichiarato: “La mente di Lauro è una factory: è creativo, geniale, molto generoso” e poi, parlando dell’esperienza vissuta con il suo compagno, Claudio Santamaria, insieme al cantante ha rivelato: “Quando lo abbiamo conosciuto, ci ha talmente coinvolto con il suo entusiasmo contagioso che era impensabile dirgli di no. Ci ha chiamato, ci siamo fidati e affidati a lui”.

