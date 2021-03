Francesca Barra e Claudio Santamaria sono ospiti del Festival di Sanremo 2021 questa sera, partecipando al quadro realizzato da Achille Lauro. Il cantante infatti in ogni serata propone una sua esibizione, con i suoi spettacolari abiti, spesso accompagnato da ospiti. Questa sera con Achille Lauro ci sono Francesca Barra e Claudio Santamaria: la giornalista e l’attore sono una coppia nella vita reale. Ecco chi sono.

I due si sono sposati nel 2017 a Las Vegas, successivamente il 21 luglio 2018 si sono uniti in matrimonio Policoro. Proprio nella Basilicata, Claudio Santamaria e Francesca Barra si erano conosciuti da ragazzini per ritrovarsi nel 2017, in occasione della presentazione di un libro della scrittrice e giornalista. Prima della relazione con l’attore de “L’Ultimo Bacio”, Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016, insieme al quale ha avuto tre figli Renato, Emma Angelina e Greta. Santamaria invece era legato a Delfina Delettrez Fendi, figlia della stilista Silvia Venturini Fendi ed ereditiera della nota maison di moda. Dall’unione tra l’attore la giovane gioielliera è nata Emma nel 2007.

Francesca Barra e Claudio Santamaria vivono a Milano insieme ai tre figli della giornalista. L’annuncio della loro relazione aveva destato scalpore, poiché all’epoca la Barra era incinta del terzo figlio e si scatenarono gossip e polemiche social a riguardo di un presunto tradimento nei confronti del marito. Nel 2018 un’immagine senza veli pubblicata da Claudio Santamaria che lo ritraeva insieme alla moglie dietro un vetro opaco aveva scatenato i commenti dei followers e portato alla censura della foto stessa. Nello stesso anno, l’attore aveva immortalato il corpo della moglie scoprendolo dal velo di una tenda. Francesca Barra aveva risposto poco tempo dopo pubblicando un’immagine di Santamaria nudo di spalle in una camera d’albergo.

I due hanno già collaborato in passato con Achille Lauro, in occasione del video della canzone Bam Bam Twist. Francesca Barra, raggiunta dall’Ansa, ha dichiarato: “La mente di Lauro è una factory: è creativo, geniale, molto generoso” e poi, parlando dell’esperienza vissuta con il suo compagno, Claudio Santamaria, insieme al cantante ha rivelato: “Quando lo abbiamo conosciuto, ci ha talmente coinvolto con il suo entusiasmo contagioso che era impensabile dirgli di no. Ci ha chiamato, ci siamo fidati e affidati a lui”.

In merito alla partecipazione di stasera a Sanremo 2021, nel quadro di Achille Lauro, Francesca Barra ha dichiarato: “Io e Claudio siamo due professionisti complici nella vita e nel lavoro: aderire allo spettacolo, avere una coppia sul palco, anche solo inviare un messaggio di amore in un momento in cui questa espressione non deve mancare, ci è sembrato incoraggiante contro l’odio o i fenomeni che scatenano l’animo umano. È un modo per dimostrare che, anche se siamo imperfetti, l’amore vince, è forza, va contro il pregiudizio. Ero molto severa con me stessa: con Claudio si è risvegliata quella bellissima consapevolezza che non bisogna essere rigidi, ma concedere alla propria anima di potersi esprimere in tutti i modi che vogliamo. Se la pandemia, come credo, ci doveva cambiare, uno di questi cambiamenti è proprio la libertà con cui mi sono concessa di liberarmi da tutto”.

