Sanremo 2021, il monologo di Achille Lauro nel quadro quarta serata: discorso integrale, testo

Quarto quadro e nuovo monologo per Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021. Ad accompagnare il cantante stasera sono Fiorello e il suo storico collaboratore Boss Doms. L’artista porterà due canzoni con cui si è presentato come concorrente nelle due passate edizioni del Festival, riscuotendo un ampio successo: Rolls Royce e Me ne frego. Come sempre grande attenzione anche agli abiti sfoggiati da Achille Lauro. Ecco intanto il testo del suo monologo nel quarto dei cinque quadri a Sanremo 2021.

Il testo integrale del monologo di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021, quarta serata

In aggiornamento

Il testo di Rolls Royce

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

