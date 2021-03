Sanremo 2021 diretta LIVE quinta serata (finale): news, cantanti, ospiti e scaletta del Festival

SANREMO 2021 DIRETTA LIVE – Questa sera, sabato 6 marzo 2021, su Rai 1 va in scena la quinta serata (la finale) del Festival di Sanremo 2021, giunto alla 71esima edizione. Alla conduzione Amadeus e Fiorello. Noi di TPI seguiremo l’intera serata in diretta LIVE con una cronaca testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA

Manca poco alla quinta serata (finale) del Festival di Sanremo 2021. Seguitela con noi!

QUI LA CRONACA DI IERI, QUARTA SERATA

QUI LA CRONACA DELLA TERZA PUNTATA

QUI LA CRONACA DELLA SECONDA PUNTATA

QUI LA CRONACA DELLA PRIMA PUNTATA

Programma

Ma qual è il programma (scaletta) della quinta serata (finale) del Festival di Sanremo 2021? La quinta e ultima serata (la finale) prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata finale e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Quindi verranno riproposte dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio: verranno proclamate la seconda e la terza classificata e l’artista che avrà ottenuto più preferenze sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 diretta LIVE: i cantanti

Abbiamo visto la diretta live della quinta (finale) serata del Festival di Sanremo 2021, ma quali sono i cantanti in gara? Ecco la lista completa dei 26 big con le rispettive canzoni:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willy Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicin”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Streaming e tv

Dove vedere la quinta serata (finale) del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

