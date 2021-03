Sanremo 2021, conduttori e conduttrici del Festival

Quali sono i conduttori e conduttrici del Festival di Sanremo 2021? Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 (ore 20,40 circa) va in scena il Festival di Sanremo 2021. La kermesse canora ha deciso di sfidare il Covid e si terrà regolarmente. Tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo definito dalla Rai (e approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. Assente il pubblico, scenografia allargata in platea dove sono state tolte le poltrone, niente giornalisti. Alla conduzione e direzione artistica, come lo scorso anno, ci sarà Amadeus. Al suo fianco l’amico show man Fiorello.

I due saranno poi affiancati da altri co-conduttori o co-conduttrici come la modella Vittoria Ceretti, la cantante Elodie (in gara lo scorso anno), l’attrice bolognese Matilda De Angelis, la giornalista Barbara Palombelli e altre donne del mondo dello spettacolo come Simona Ventura, Serena Rossi e Beatrice Venezi. Presenti poi degli ospiti fissi come il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro che regalerà cinque quadri durante le cinque serate. Non sono poi escluse sorprese dell’ultima ora.

Prima Festival

Abbiamo visto i conduttori del Festival di Sanremo 2021 che sarà – come lo scorso anno – preceduto da PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti della kermesse canora. La trasmissione andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 con la conduzione di Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Pubblico

Al Festival di Sanremo 2021 non prenderà parte il pubblico. Platea e galleria del Teatro Ariston resteranno vuote. Per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà quindi senza il pubblico: nonostante una prima decisione riguardo la presenza di quest’ultimo nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, il 28 gennaio 2021 è intervenuto sulla questione tramite Twitter il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, esprimendo il proprio dissenso; per tale motivo, la Rai e il comune di Sanremo hanno presentato il 1 febbraio 2021 un protocollo che non prevede la presenza del pubblico né tutte le trasmissioni collegate alla manifestazione.

