Sanremo 2021 chi ha vinto: il vincitore della finale del Festival

SANREMO 2021 CHI HA VINTO – Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2021? Durante la finale di sabato 6 marzo Amadeus ha annunciato chi ha vinto questa 71esima edizione. Oggi, durante la quinta e ultima serata, si sono esibiti nuovamente i 26 Big in gara. Al termine, è stata svelata la classifica dal 26esimo al quarto posto. I primi tre classificati si sono nuovamente sfidati e da lì emerso il vincitore. Dunque chi ha vinto Sanremo 2021? Il vincitore sono i Maneskin.

Chi sono i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021

I Maneskin, vincitori a Sanremo 2021, sono un gruppo musicale pop rock e funk rock diventato famoso dopo la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017. In quel caso però, a differenza del Festival, i Maneskin non hanno vinto bensì sono arrivati secondi. Si sono formati a Roma nel 2015, quando i musicisti avevano solo tra i 14 e i 16 anni. A far nascere i Maneskin nel 2015 sono stati la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, compagni di scuola. Successivamente si è unito al gruppo il cantante Damiano David e infine, tramite un annuncio su internet, anche il batterista Ethan Torchio. Cosa vuol dire Maneskin? Si tratta di una parla danese (Victoria De Angelis ha origini danesi) che significa “chiaro di luna”.

Nel 2017 il gruppo partecipa al talent show X Factor e, sotto la guida del giudice Manuel Agnelli, il gruppo si classifica secondo. Il talent è un’eccellente piattaforma di lancio per la band: in concomitanza con il talent esce l’EP “Chosen”, certificato disco di platino e contenente l’omonimo singolo, certificato doppio disco di platino. Lo stesso anno esce il loro terzo singolo, “Morirò da re”, certificato doppio disco di platino, e poi “Torna a casa”, che riscuote un enorme successo, divenendo il primo singolo del gruppo ad arrivare in vetta alla Top Singoli della FIMI.

Nel 2018 i Maneskin registrano il primo album in studio, “Il ballo della vita”. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre è stato proiettato il docufilm: “This Is Måneskin”. All’album è seguita una tournée europea, “Il ballo della vita Tour”, che ha ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste. Il 20 ottobre 2020 esce il loro nuovo singolo “Vent’anni”, mentre a Sanremo 2021 il gruppo porta il brano “Zitti e buoni”.

Regolamento finale Sanremo 2021

La quinta e ultima serata (la finale) prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. A votare è il pubblico da casa tramite il televoto: ogni artista/canzone ha un suo codice (comunicato nel corso della puntata) e gli spettatori possono scegliere il preferito. La media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. Gli artisti che occupano le prime tre posizioni (svelate senza scoprire l’effettiva posizione e le relativi percentuali) di questa classifica accederanno alla fase finale.

È prevista, quindi, la riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle tre canzoni in gara. Le votazioni precedenti vengono azzerate e si procede a una nuova votazione (tenendo conto solo, quindi, delle prime tre canzoni) da parte della Giuria Demoscopica (33%), della Giuria della Stampa (33%) e del pubblico tramite Televoto (34%).

La canzone/artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione viene proclamata vincitrice di Sanremo 2021 (sezione Campioni). A seguire, vengono proclamate anche la seconda e la terza classificata della 71esima edizione del festival. Il televoto si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 oppure inviando un messaggio al numero 475.475.1. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a cinque voti per ciascuna sessione di voto.

Streaming e tv

Abbiamo scoperto chi ha vinto il Festival di Sanremo 2021 (Qui tutti i premi), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

