Chi sono i Maneskin, i vincitori del Festival di Sanremo 2021

I Maneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021: ecco chi sono i componenti della band trionfatrice nella 71esima edizione della kermesse musicale con il brano Zitti e buoni.

Biografia

I Maneskin sono una band che si è formata a Roma nel 2015. A dare vita alla band sono stati la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, compagni di scuola. Successivamente si è unito al gruppo il cantante Damiano David e infine, tramite un annuncio su internet, anche il batterista Ethan Torchio.

Il termine Maneskin significa “chiaro di luna” in danese (la bassista Victoria De Angelis ha origini danesi). La svolta per la loro carriera arriva nel 2017, quando prendono parte all’undicesima edizione del talent show X Factor Italia e, dopo aver superato le fasi iniziali del programma, si classificano al secondo posto, sotto la guida del giudice Manuel Agnelli, che proprio quest’anno li ha accompagnati nella serata dei duetti a Sanremo 2021.

Nel corso del talent esce il loro primo ep Chosen, certificato disco di platino, mentre il loro singolo omonimo viene certificato doppio disco di platino. Poco dopo esce il loro nuovo brano Morirò da re, certificato doppio disco di platino.

Successivamente è la volta del singolo Torna a casa, mentre nel 2018 viene pubblicato il primo album in studio del gruppo, Il ballo della vita. Il 24 ottobre dello stesso anno esce nei cinema This is Maneskin che racconta il dietro le quinte della lavorazione del loro disco.

Il 20 ottobre 2020 esce il loro nuovo singolo Vent’anni e parteciperanno a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni (qui il testo). Di seguito, i nomi dei componenti della band:

Damiano David – voce (Roma, 8 gennaio 1999)

Victoria De Angelis – basso (Roma, 28 aprile 2000)

Thomas Raggi – chitarra (Roma, 18 gennaio 2001)

Ethan Torchio – batteria (Roma, 8 ottobre 2000)

