Zitti e buoni: il testo della canzone dei Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021

ZITTI E BUONI TESTO – La canzone dei Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, si chiama “Zitti e buoni” (di D. David – T. Raggi – E. Torchio – V. De Angelis). Brano che ha battuto gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che è andata in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv. Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone Zitti e buoni dei Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di Zitti e buoni

Di seguito il testo di Zitti e buoni dei Maneskin:

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra’ di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Lo con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Significato

Abbiamo visto il testo di Zitti e buoni, la canzone dei Maneskin vincitrice del Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Pezzo veloce. “Zitti e buoni” è un manifesto di chi vuole andare avanti facendo tesoro della propria unicità.

