Sanremo 2021, l’abito di Bugo per quarta serata del Festival: stilista, look

Qual è l’abito (giacca e completo) scelto da Bugo per la penultima puntata del Festival di Sanremo in onda stasera, venerdì 5 marzo, al quale partecipa nelle vesti di concorrente? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look dell’interprete per la quarta serata della kermesse canora in onda su Rai 1:

Notizia in aggiornamento…

Qual è lo stilista di Bugo al Festival di Sanremo 2021? A vestirlo è lo stylist Fabio Mercurio: “Per Bugo abbiamo guardato agli anni ’90 – ha dichiarato in un’intervista a Fanpage – Nei suoi look ci sono scelte sartoriali semplici ma divertenti”. Il cantante indosserà abiti bicolor, trench, alcuni capi oversize e completerà ogni outfit con un paio di sneakers.

TUTTI GLI ABITI DI BUGO

Quante puntate (serate)

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) di Bugo per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, ma quante puntate (serate) sono previste ancora? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 2 marzo; l’ultima è in programma domani, sabato 6 marzo 2021. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 2 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 3 marzo 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 4 marzo 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 5 marzo 2021 OGGI

Quinta puntata: sabato 6 marzo 2021

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, l’abito di Wrongonyou al Festival: look, stilista, vestito Sanremo 2021, l’abito di Folcast al Festival: look, stilista, vestito Sanremo 2021, l’abito di Francesco Renga per la quarta serata del Festival