Sanremo 2021: anticipazioni, cantanti e ospiti della quarta serata del Festival

SANREMO 2021 ANTICIPAZIONI – Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, parte il Festival di Sanremo 2021. Alle ore 20,40 andrà in scena la quarta serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, la co-conduttrice Barbara Palombelli e gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti e i cantanti in gara oggi.

Anticipazioni: programma e cantanti in gara

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute venerdì e quelle ottenute nelle serate precedenti. Questi i cantanti e brani:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte: si ascolteranno le quattro canzoni rimaste in gara che verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica dei quattro brani finalisti e la prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte. Questi i 4 giovani in gara:

Davide Shorty

Gaudiano

Folcast

Wrongonyou

Ospiti

Abbiamo visto i cantanti (anticipazioni) che si esibiranno oggi al Festival di Sanremo 2021, ma quali sono gli ospiti previsti stasera? Amadeus presenterà sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Beatrice Venezi, Matilde Gioli, Mahmood, Alessandra Amoroso ed Emma.

