Sanremo 2021, gli abiti di Amadeus per la terza serata del Festival

Quali sono gli abiti di Amadeus per la terza serata del Festival di Sanremo 2021 in programma oggi, 4 marzo, su Rai 1? Così come per lo scorso anno, anche per questa 71esima edizione il conduttore, nonché direttore artistico della kermesse, ha scelto di indossare giacche e completi dello stilista Gai Mattiolo. Di seguito gli abiti indossati da Amadeus durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021:

QUI TUTTI GLI ABITI DI AMADEUS

Di chi sono gli abiti di Amadeus: lo stilista

Qual è lo stilista di Amadeus per il Festival di Sanremo 2021? A vestire il presentatore della kermesse canora è – come lo scorso anno – Gai Mattiolo. Ben 16 i look diversi preparati da Gai Mattiolo per Amadeus “per lasciarlo libero di scegliere in base allo stato d’animo del momento”, ha spiegato lo stilista al Corriere: “Un range di alta sartoria napoletana, tutti con taglio molto classico, rifiniti a mano. Si passa dallo smoking impeccabile nero collo a lancia a quello tempestato di Swarovski, anche nei tessuti broccati, dal fucsia, al rosso e poi bluette, azzurro, che lui ama molto, sempre un po’ metallici”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli abiti di Amadeus per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, ma dove seguire la kermesse canora in diretta tv e live streaming? La gara andrà onda in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,40. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti dei Coma Cose per la terza serata del Festival Sanremo 2021, l’abito di Irama per la terza serata del Festival Sanremo 2021, l’abito di Daniele Silvestri al Festival: look, stilista, vestito