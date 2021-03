A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021: l’orario su Rai 1

A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la finale del Festival di Sanremo 2021, la kermesse canora in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: l’ultimo atto della 71esima edizione della kermesse canora andrà intorno alle ore 20,50, subito dopo il Tg1 e il PrimaFestival. Dove? Su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) ovviamente. Quanto durerà? Indicativamente, il conduttore (Amadeus) proverà a chiudere la finale prima delle 2 di notte, ma – come de tradizione – non sono esclusi ritardi.

Come detto, anche nel 2021 è presente PrimaFestival, trasmissione incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival di Sanremo 2021. La trasmissione andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 con la conduzione di Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la finale Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? La puntata finale della kermesse canora andrà in onda oggi, sabato 6 marzo 2021, in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

