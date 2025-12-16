Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo appuntamento di questa sera Sandokan si trova faccia a faccia co n il Sultano. Nel frattempo, Marianna deve fare i conti con suo padre e prendere una decisione su Brooke. Ma quan do scopre che Sandokan è in pericolo, torna a interrogarsi sui suoi sentimenti per lui. Intanto, Yanez si trova a sua volta a decidere quale sarà il suo destino. Nell’ultimo episodio della serie, tra tradimenti e impensabili alleanze, Brooke mette in atto le sue macchinazioni per prendere il potere e conquistare Marianna , mentre Sandokan e Yanez si prepara no al l a battaglia finale per la libertà . Uno scontro che deciderà il futuro di tutti e che darà vita alla leggenda della Tigre della Malesia.

Sandokan: il cast

Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: