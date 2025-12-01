Sandokan: trama, cast, quante puntate e streaming

Da lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Borneo, 1841. Sandokan è un pirata che vive alla giornata, lottando per la sua libertà e quella della ciurma insieme al fedele amico Yanez de Gomera. La sua vita cambia quando, durante un’incursione sull’isola di Labuan, sede del consolato britannico, conosce la bella e indomita figlia del console, Marianna Guillonk, la “perla di Labuan”. È un incontro che segnerà il destino di entrambi, portando Sandokan a scoprire la sua vera identità e ad abbracciare una missione più grande e Marianna a capire il prezzo della vera libertà, molto diversa da quella che immaginava. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, formidabile cacciatore di pirati, pronto a tutto per catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

Sandokan: il cast

Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Can Yaman: Sandokan

Alanah Bloor: Lady Marianne Guillonk

Ed Westwick: Lord James Brooke

Alessandro Preziosi: Yanez de Gomera

John Hannah: Sergente Murray

Owen Teale: Lord Guillonk

Lucy Gaskell: Zia Frances

Madeleine Price: Sani

Matt McCooey: Sultano Muda Hassin

Angeliqa Devi: Hita

Samuele Segreto: Emilio Salgari

Gilberto Gliozzi: Sambigliong

Mark Grosy: Sarkar

Sergej Onopko: Yussuf

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sandokan su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025

Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025

Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025

Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Sandokan in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda da lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.