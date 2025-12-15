Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:44
Home » Spettacoli » TV
TV

Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, mentre Brooke cerca di riscattarsi agli occhi del console, una nuova consapevolezza porta Sandokan e Marianna verso un villaggio Dayak nascosto nella giungla del Sarawak. Qui Sandokan si sottoporrà a una durissima prova che lo costringerà a confrontarsi con la sua identità più profonda, a lungo perduta.

Nel secondo episodio, nella giungla, Sandokan cerca di ricostruire frammenti del suo passato con l’aiuto dell’anziano capo villaggio. Ma intanto i soldati del Sultano sono sempre più vicini e anche Brooke non demorde. Ma proprio quando una sconvolgente scoperta mette a repentaglio l’amicizia di Sandokan con Yanez e il suo legame con Marianna, Brooke prende in mano la situazione.

Sandokan: il cast

Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Can Yaman: Sandokan
  • Alanah Bloor: Lady Marianne Guillonk
  • Ed Westwick: Lord James Brooke
  • Alessandro Preziosi: Yanez de Gomera
  • John Hannah: Sergente Murray
  • Owen Teale: Lord Guillonk
  • Lucy Gaskell: Zia Frances
  • Madeleine Price: Sani
  • Matt McCooey: Sultano Muda Hassin
  • Angeliqa Devi: Hita
  • Samuele Segreto: Emilio Salgari
  • Gilberto Gliozzi: Sambigliong
  • Mark Grosy: Sarkar
  • Sergej Onopko: Yussuf
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca