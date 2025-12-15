Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio della serata, mentre Brooke cerca di riscattarsi agli occhi del console, una nuova consapevolezza porta Sandokan e Marianna verso un villaggio Dayak nascosto nella giungla del Sarawak. Qui Sandokan si sottoporrà a una durissima prova che lo costringerà a confrontarsi con la sua identità più profonda, a lungo perduta.
Nel secondo episodio, nella giungla, Sandokan cerca di ricostruire frammenti del suo passato con l’aiuto dell’anziano capo villaggio. Ma intanto i soldati del Sultano sono sempre più vicini e anche Brooke non demorde. Ma proprio quando una sconvolgente scoperta mette a repentaglio l’amicizia di Sandokan con Yanez e il suo legame con Marianna, Brooke prende in mano la situazione.
Sandokan: il cast
Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Can Yaman: Sandokan
- Alanah Bloor: Lady Marianne Guillonk
- Ed Westwick: Lord James Brooke
- Alessandro Preziosi: Yanez de Gomera
- John Hannah: Sergente Murray
- Owen Teale: Lord Guillonk
- Lucy Gaskell: Zia Frances
- Madeleine Price: Sani
- Matt McCooey: Sultano Muda Hassin
- Angeliqa Devi: Hita
- Samuele Segreto: Emilio Salgari
- Gilberto Gliozzi: Sambigliong
- Mark Grosy: Sarkar
- Sergej Onopko: Yussuf