Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel terzo episodio, intitolato In ostaggio, Sandokan è impegnato in una nuova missione. Il pirata, infatti, si dirige verso le miniere di antimonio del Sultano con l’intento di depredarle. Intanto, Lord James Brooke non intende fermarsi fino a quando non lo avrà stanato e ucciso. Con lui, il sergente Murray. Marianna, la perla di Labuan, è stata presa in ostaggio da Sandokan e dai pirati. All’inizio sente di essere intrappolata in un incubo. Tuttavia, pian piano, capirà che gli inglesi, nelle terre occupate, continuano a perpetrare violenze e atrocità che lei ignorava.

Nel quarto episodio della serie Sandokan, intitolato Singapore, i pirati trovano riparo a Singapore. Ma la notizia giunge presto alle orecchie di Lord Brooke e di Murray che si lanciano all’inseguimento. Marianna, pian piano, inizia a conoscere meglio Sandokan, comprende le sue origini e, durante la festa del Capodanno Lunare, sente di vedere la sua anima oltre le scorribande del pirata. A Singapore, intanto, la situazione sta per esplodere. A sparigliare le carte sarà l’inaspettato intervento del Sultano.

Sandokan: il cast

Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: