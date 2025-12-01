Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Borneo, 1841. Sandokan è un pirata che vive alla giornata, lottando per la sua libertà e quella della ciurma insieme al fedele amico Yanez de Gomera. La sua vita cambia quando, durante un’incursione sull’isola di Labuan, sede del consolato britannico, conosce la bella e indomita figlia del console, Marianna Guillonk, la “perla di Labuan”. È un incontro che segnerà il destino di entrambi, portando Sandokan a scoprire la sua vera identità e ad abbracciare una missione più grande e Marianna a capire il prezzo della vera libertà, molto diversa da quella che immaginava. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, formidabile cacciatore di pirati, pronto a tutto per catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

Sandokan: il cast

Abbiamo visto la trama di Sandokan, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: