Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

di Anton Filippo Ferrari
Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Dove vedere Sandokan in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1.

Sandokan streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sandokan, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025 OGGI
  • Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
