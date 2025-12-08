Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Dove vedere Sandokan in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1.

Sandokan streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sandokan, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):