Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Dove vedere Sandokan in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1.

Sandokan streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sandokan, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima martedì 16 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: martedì 16 dicembre 2025 OGGI
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 dicembre su Rete 4
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 43esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 dicembre su Rete 4
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 43esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 43esima puntata
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2025 su Rai 3
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / Corona accusa Signorini: “Se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”
TV / Ascolti tv lunedì 15 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, Quarta Repubblica
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 15 dicembre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 15 dicembre
Ricerca