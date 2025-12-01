Sandokan streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Dove vedere Sandokan in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
La serie tv, come detto, va in onda da lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1.
Sandokan streaming live
Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.
Quante puntate
Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sandokan, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025 OGGI
- Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025
- Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025
- Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025