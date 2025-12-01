Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce

di Anton Filippo Ferrari
Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sandokan, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 1 dicembre 2025; la quarta e ultima lunedì 22 dicembre 2025. Ogni puntata sarà composta da due episodi. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: lunedì 1 dicembre 2025
  • Seconda puntata: lunedì 8 dicembre 2025
  • Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025
  • Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Sandokan? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Sandokan, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda da lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

