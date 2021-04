Salvo amato, Livia mia: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Oggi Rai 1 propone, in replica, il film tv Salvo amato, Livia mia: una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Un metronotte percorre le vie della periferia di Vigàta finché, fermandosi davanti al cancello di una villa, non si accorge che la serratura è stata forzata. Viene fermato il giovane figlio di Adelina, la governante del commissario Montalbano, il quale si professa subito innocente. Ma qualcosa non torna e il commissario decide di prolungare il fermo: cosa è successo veramente in quella villetta?

Intanto, nella sonnolenta cittadina di Vigàta viene brutalmente uccisa una giovane donna, Agata Cosentino. Il suo corpo martoriato viene rinvenuto nell’archivio comunale, dove la ragazza lavorava. L’anomalia è che la ragazza non doveva essere lì: gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione, nell’edificio lavoravano solo gli operai della ditta a cui erano stati appaltati tali lavori.

Perché allora la ragazza, secondo la trama di Salvo amato Livia mia, era nell’edificio, cosa era andata a fare? E perché è stata uccisa? Si è trattato di un delitto premeditato, di passione, o cos’altro si nasconde dietro in questo efferato omicidio? E come ha fatto l’assassino a uscire indisturbato dall’edificio con tutti i vestiti “allordati” di sangue? Il commissario Montalbano appena saputo il nome della vittima chiama Livia a Boccadasse: la ragazza infatti, benché più giovane, era intima amica di Livia, che arriva subito a Vigàta per consolare i genitori della ragazza, figlia unica, e partecipare alle esequie. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena. La verità si imporrà alla fine in tutta la sua crudezza.

Salvo amato, Livia mia: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama dell’episodio Salvo amato, Livia mia de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast completo del film? Tornano i volti più amati a partire da Luca Zingaretti che interpreta il coraggioso personaggio protagonista. Al suo fianco vediamo Cesare Bocci, nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dello squinternato Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

Streaming e diretta tv

Ma dove vedere in tv l’episodio di Montalbano, Salvo amato, Livia mia? La pellicola va in onda in replica su Rai 1 mercoledì 14 aprile 2021, dalle ore 21:25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare l’episodio di Montalbano Salvo amato, Livia mia in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

