Salvini canta De André al Maurizio Costanzo Show: “Vado avanti perché c’è la parolaccia”

Matteo Salvini canta Fabrizio De André: ospite su Canale 5 della puntata di mercoledì 27 novembre 2019 del Maurizio Costanzo Show, il leader della Lega ha intonato “Via del campo“, una delle più celebri e apprezzate canzoni del cantautore genovese.

Un siparietto che si ripete ormai in ciascuna puntata del celebre salotto di Costanzo: a ogni ospite proveniente dal mondo della politica, infatti, viene chiesto di cantare una canzone a cui è particolarmente legato. E la scelta dell’ex ministro dell’Interno è ricaduta su De André al quale, per la verità, lo stesso Salvini ha chiesto scusa in anticipo prima di cantare. “Tappatevi le orecchie – ha aggiunto rivolgendosi al pubblico in studio – non mi offendo. Anzi, se qualcuno sa Via del Campo, magari è più intonato di me…”.

Dopodiché, il segretario del Carroccio ha iniziato a intonare le prime due strofe di Via del campo, accompagnato dall’orchestra in studio che ha riprodotto la musica scritta da Enzo Jannacci e Dario Fo. Salvini, tuttavia, non si è accontentato: “Vado avanti perché ora c’è la parolaccia“, ha detto. E così ha continuato con una parte della terza strofa, arrivando a pronunciare la parola “putt***” con particolare enfasi, nonostante Costanzo facesse capire con un gesto della mano che poteva anche evitare.

Subito dopo la parolaccia, Salvini ha accelerato per arrivare a cantare l’ultima parte della canzone. Forse la più importante, visto che negli ultimi versi De André si riferisce alla prostituta protagonista del brano dicendo “se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano”.

.@matteosalvinimi torna a cantare sul palco del #MaurizioCostanzoShow e questa volta lo fa sulle note di “Via del campo”! pic.twitter.com/AfdCfoN2Jd — Maurizio Costanzo (@Costanzo) November 27, 2019

Sui social, questa banalizzazione di uno dei testi più intensi della produzione di Faber non è andato giù a molti appassionati del cantante genovese. “Dai giri che De André sta facendo nella tomba, sta producendo l’energia necessaria per soddisfare a pieno il fabbisogno energetico italiano”, o ancora “Proprio lui che in via del Campo, se potesse, ci passerebbe con la ruspa perché piena di immigrati e travestiti”: sono tanti i commenti amareggiati.

Dopo la sua “esibizione” sul divano rosso del salotto più celebre di Canale 5, infine, Salvini ha risposto con una battuta alla domanda di Maurizio Costanzo: “Se verrò insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte canteremo insieme. Facciamo Albano e Romina”.

