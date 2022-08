Salt: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda Salt, il film diretto da Phillip Noyce e con protagonista Angelina Jolie. Il film dura 100 minuti. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Salt racconta di Evelyn Salt, che viene torturata in una prigione della Nord Corea perché creduta un’agente della CIA. Il suo fidanzato allora mette in piedi una campagna mediatica per farla liberare e convince la CIA ad uno scambio di prigionieri. La donna viene scortata ai confini del paese dall’agente Ted Winter che la consegna al suo fidanzato. A quel punto la donna ammette che è davvero un’agente ma Mike, il fidanzato, le chiede di sposarlo. Due anni dopo la storia si sposta a Washington e nel giorno del loro anniversario Salt sta interrogando un disertore russo che canta come un usignolo e spiega che un agente sotto copertura ucciderà il presidente russo sul suo americano. E quell’agente è Evelyn. Nella confusione più totale la donna deve scappare e salvare suo marito che nel frattempo è stato rapito.

Salt: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. Come già anticipato, la protagonista di Salt è Angelina Jolie che interpreta Evelyn Salt. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Angelina Jolie: Evelyn Salt

Liev Schreiber: Theodore “Ted” Winter

Chiwetel Ejiofor: Peabody

Daniel Olbrychski: Vassily Orlov

August Diehl: Mike Krause

Corey Stoll: Shnaider

Hunt Block: Presidente Howard Lewis

Andre Braugher: Segretario della Difesa

Daniel Pearce: Vassily Orlov da giovane

Olek Krupa: Presidente Matveyev

Cassidy Hinkle: Chenkov a 12 anni

Marion McCorry: Direttore CIA Medford

Streaming e TV

Dove vedere Salt in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.