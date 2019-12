Salemme, il bello della diretta: le anticipazioni della terza puntata

Anche la sera di Natale torna l’appuntamento con Vincenzo Salemme in prima serata su Rai 2 e contemporaneamente live a teatro. Il celebre comico napoletano è arrivato all’ultima puntata dell suo show, con il quale ha voluto portare i suoi spettacoli in diretta televisiva mentre, nel frattempo, si trovava sul palco dell’Auditorium di Napoli.

La prima puntata è andata in onda mercoledì 11 dicembre e ha visto tornare a teatro la commedia Di mamma ce n’è una sola, mentre la seconda puntata è stata trasmessa mercoledì 18 dicembre 2019 con la commedia Sogni e bisogni. Ora il terzo e ultimo appuntamento con una nuova serata all’insegna delle risate e della leggerezza.

Quale sarà la messa in scena di questa sera? Di seguito, le anticipazioni della terza e ultima puntata di Salemme il bello… della diretta.

Tutto su Salemme, il bello della diretta: tre appuntamenti a teatro e in Rai

Le anticipazioni della terza (e ultima) puntata: Una festa esagerata

La terza puntata di Salemme, il bello… della diretta va in onda questo mercoledì su Rai 2 dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli e vede la messa in scena della commedia Una festa esagerata.

A casa Parascandolo fervono i preparativi per una magnifica festa sulla splendida terrazza dove il capofamiglia, l’ingenuo Gennaro, geometra e piccolo imprenditore edile, vive con Teresa, famelica moglie dalla feroce ambizione di salire sempre più in alto nella scala sociale. Per il diciottesimo compleanno della figlia Mirea, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e non ha badato a spese, ma non mancheranno gli imprevisti.

Potrebbero interessarti La bella e la Bestia, il film live-action Disney: trama, cast e streaming Il peggior Natale della mia vita, il film: trama, cast e streaming Up&Down: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Come sempre diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, “Una festa esagerata” nel 2018 è diventata anche un film e racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma al tempo stesso di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Salemme, il bello della diretta vi aspetta questa sera, mercoledì 25 dicembre 2019, in prima serata su Rai 2 con la terza commedia. Chi vuole seguirlo in streaming può farlo tramite RaiPlay.