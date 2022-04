Run all night – Una notte per sopravvivere: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Run all night – Una notte per sopravvivere, un film d’azione del 2015 diretto da Jaume Collet-Serra. Il protagonista della vicenda è Liam Neeson, attore molto legato al genere d’azione. Il film dura 114 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Il protagonista del thriller si chiama Jimmy Colnon ed è un ex killer professionista. Ha origini irlandesi ed è tormentato dai sensi di colpa. Per questo si affida all’alcool, annegando i dispiaceri fino a perdere i sensi. Suo figlio Mike guida le limousine ed è un ex pugile professionista che non vuole avere niente a che fare con lui. Vuole dare alla propria famiglia un futuro stabile e perbene, motivo per cui nella sua vita non c’è spazio per il passato sanguinoso di suo padre. Ma Mike avrà bisogno di Jimmy ad un certo punto poiché assiste involontariamente ad un omicidio e per questo diventa una potenziale vittima.

Run all night – Una notte per sopravvivere: il cast del film

Dopo aver raccontato la trama, scopriamo invece chi fa parte del film. Il cast di Run all night – Una notte per sopravvivere come già anticipato è guidato da Liam Neeson, che interpreta Jimmy Conlon. Di seguito vi alleghiamo l’elenco di attori e attrici con i relativi personaggi del film:

Liam Neeson: Jimmy Conlon

Joel Kinnaman: Mike Conlon

Ed Harris: Shawn Maguire

Génesis Rodríguez: Gabriela Conlon

Boyd Holbrook: Danny Maguire

Vincent D’Onofrio: Detective Harding

Common: Andrew Price

Bruce McGill: Pat Mullen

Holt McCallany: Frank

Malcolm Goodwin: Colston

Beau Knapp: Kenan Boyle

Nick Nolte: Eddie Conlon

Lois Smith: Margaret Conlon

Carrington Meyer: Lily Conlon

Daniel Stewart Sherman: Brendan

Radivoje Bukvic: Victor Grezda

Aubrey Jospeh: Curtis “Legs” Banksy

Dan Domingues: Zio Ricky

James Martinez: Det. Torres

Giulia Cicciari: Catelyn

Streaming e TV

Ma dove vedere Run all night – Una notte per sopravvivere in diretta TV e streaming? Il film, come già specificato, va in onda giovedì 28 aprile 2022, alle ore 21:20, su Italia 1. Il canale di Mediaset è disponibile in chiaro sul tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky trova il canale anche al tasto 106. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere a MediasetPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione, di cui è disponibile anche l’app.