Rosy Abate 2 ultima puntata: cosa succede a Rosy nel finale di stagione?

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda l’ultima puntata di Rosy Abate 2, seconda stagione della fiction Mediaset spin-off di Squadra Antimafia che vede Giulia Michelini nei panni della protagonista. Dopo quattro puntate ecco arrivare la quinta con l’epilogo delle vicende che vedono protagonisti la Regina di Palermo, suo figlio Leonardo Abate (Vittorio Magazzù), Regina Santagata (Paola Michelini) e il boss della Camorra Antonio Costello (Davide Devenuto).

Nei giorni scorsi, dopo che le prime anticipazioni sulla quinta e ultima puntata della serie tv parlavano della morte della protagonista, Rosy Abate, c’è stata una vera e propria rivolta dei fan. Questi, infatti, hanno subissato di messaggi la casella mail del produttore della fiction, Pietro Valsecchi, tutti contenenti la stessa richiesta, che suonava come un imperativo: “Rosy Abate non può morire!”. Così, quasi commosso di quanto sia profonda l’affezione del pubblico Mediaset per il personaggio interpretato dalla Michelini, Valsecchi ha deciso di rimontare il finale.

“Di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Ma, per favore, ora non inondatemi più di messaggi. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà”, sono infatti state le parole del produttore del seguitissimo sceneggiato che ha garantito ottimi ascolti alla rete ammiraglia del Biscione.

Dunque, cosa aspettarsi da questa ultima puntata? Vediamo le (nuove) anticipazioni.

Le anticipazioni della quinta e ultima puntata

Nella penultima puntata abbiamo visto Rosy Abate in preda alla disperazione perché suo figlio Leo è finito nel carcere di Nisidia, dove viene minacciato dagli uomini del boss Costello, intenzionato a far fuori il ragazzo. Proprio perché in serio pericolo di vita, Rosy tenta il tutto per tutto per tirarlo fuori di prigione; insieme a Regina Santagata e all’ispettore Bonaccorso, infatti, ha dimostrato la sua non colpevolezza per l’omicidio della poliziotta Nadia Aversa.

In questa puntata, finalmente, i telespettatori amanti della serie potranno vedere lo scontro finale tra Rosy e Costello, che si annuncia essere davvero ad alta tensione: la Regina di Palermo, per vendicarsi e per far provare al malvivente il suo stesso dolore, decide di rapire la sua adoratissima figlia, Nina – che è anche la fidanzata di Leo – che lui cercherà in tutti i modi di mettere in salvo. Ci riuscirà? Cosa succederà a Rosy? Come finirà questa seconda stagione?