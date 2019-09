Rosy Abate 2 cast: gli attori della seconda stagione della fiction di Canale 5

Dopo quasi due anni di attesa, finalmente i fan dei film di mafia di Canale 5 possono gioire: da stasera, mercoledì 18 settembre 2019, per cinque puntate andrà in onda la fiction Rosy Abate 2, con un cast che in molti elementi coincide con quello di Squadra antimafia, altra serie tv di cui il film con Giulia Michelini è uno spin-off.

C’è grande attesa, dunque, per la prima puntata della seconda stagione della fiction sulla “regina di Palermo”, che continuerà il suo disperato tentativo di ricongiungersi con il figlio Leonardino, diventato ormai un adolescente alla soglia dei 18 anni.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Un’attesa alimentata dal fatto che, nelle scorse settimane, il pubblico ha avuto la possibilità di rinfrescarsi la memoria, visto che sono andate in onda in replica le puntate della prima stagione. Rosy Abate 2, inoltre, sarà l’ultima serie della fiction, come spiegato dalla stessa Giulia Michelini in una recente intervista.

Ma chi sono gli attori che affiancheranno la Michelini in Rosy Abate 2? Diamo un’occhiata al cast completo della serie tv di Canale 5.

Rosy Abate 2 cast | L’elenco degli attori

Nel cast di Rosy Abate 2, come già anticipato, spicca la (scontata) presenza di Giulia Michelini, capace di cucirsi addosso un personaggio complicato e dalle mille sfaccettature come la protagonista.

Tra gli attori della serie c’è anche la sorella della protagonista, Paola Michelini, nel ruolo di Regina Santagata. Il ruolo di Leonardo Abate, figlio di Rosy, è stato affidato al giovane attore Vittorio Magazzù, sul quale ci sono grandi aspettative dal mondo dello spettacolo. Il personaggio di Filippo De Silva, invece, avrà sempre il volto di Paolo Pierobon, come anche quello di Sandro Pietrangeli, interpretato ancora una volta da Bruno Torrisi. Inoltre, c’è un lieto ritorno: quello di Claudio Gioè, che tornerà a vestire i panni di Ivan Di Meo, personaggio chiave della serie Squadra Antimafia.

La trama completa di Rosy Abate 2

Ecco il cast completo di Rosy Abate 2 (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella fiction):

Giulia Michelini – Rosy Abate

Mario Sgueglia – Luca Bonnacorso

Paola Michelini – Regina Santagata

Vittorio Magazzù – Leonardo Abate

Augusto Zucchi – Bruno Criscito

Naike Anna Silipo – Livia Cataldi

Paolo Pierobon – Filippo De Silva

Bruno Torrisi – questore Licata

Giordano De Plano – Sandro Pietrangeli

Claudio Gioè – Ivan Di Meo

Dove vedere Rosy Abate 2 in streaming