Chi è Rodolfo Martinelli, il marito di Isabel Russinova ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Rodolfo Martinelli Carraresi, il marito di Isabel Russinova ospite a Oggi è un altro giorno? Sulla vita privata dell’attrice che oggi si racconterà da Serena Bortone si sa poco. Sappiamo però che è felicemente sposata con Rodolfo Martinelli Carraresi e ha due figli: Antonio e Maria Cristina. Su di lui sappiamo che è un giornalista ma anche sceneggiatore e regista. Dal 2016 ha fondato, insieme alla moglie, la società di produzione Ars Millennia Production.

Rodolfo Martinelli Carraresi è il secondo marito della Russinova che in passato è stata sposata con Igor Zalesky Marini, in passato assurto alla ribalta della cronaca come il “conte” Igor Marini, il faccendiere che con le sue dichiarazioni sull’affare Telekom Serbia aprì uno scontro istituzionale.

“Lui è un carnivoro, un atleta, uno sportivo. E’ alto un metro e 85, ha un fisico da peso massimo del pugilato. Tra noi non c’è solo l’amore. C’è una perfetta intesa in tutti i sensi”, aveva dichiarato l’attrice al giornalista Lamberto Antonelli che nel 1984 l’aveva intervistata sul set «Iris» di Giuseppe Ferrara. Isabel Russinova non ha voluto parlare nè di quel film, nè del suo matrimonio con Igor Zalesky-Marini, nè degli anni passati assieme al marito sui set cinematografici. “Ho rimosso tutto: quella con Igor è stata un’esperienza talmente negativa che ancora adesso mi vengono i brividi solo a ricordare. Se vuole parliamo di teatro…”

La coppia, secondo quanto riporta La Repubblica, ha vissuto assieme per nove anni, fino al 1993 e con la loro presenza sui rotocalchi nazional popolari, hanno animato le cronache rosa-sentimental-pruriginose. Nel 1993 arriva la separazione, innescata da debiti del marito. Isabel e Igor prendono strade diverse. Lei rimane sotto la luce dei riflettori perché è una vera attrice: il “conte” Igor cambia ruolo, si immedesima in un altro personaggio e si immerge negli affari. “Mi occupo di costruzioni internazionali, lavoro anche in Venezuela”.