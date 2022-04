Rocky 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21:20 va in onda su Italia 1 Rocky 3, il film del 1982 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Com’è facilmente intuibile, si tratta del terzo film che ha come protagonista il fortunato Rocky. Il primo film è arrivato nelle sale nel 1976. Di seguito vediamo qual è la trama e chi appare nel cast.

Trama

La trama di Rocky 3 riprende dal secondo film. Rocky è il campione del modo dei pesi massimi dopo aver trionfato abilmente su Apollo Creed. La fama, tuttavia, lentamente lo schiaccia e passa da quel grande successo da campione mondiale a personaggio fantoccio dello spettacolo. Rocky perde semplicemente appetito e smania di vincere, di quell’occhio di tigre resta ben poco e il pugile aggressivo che ha conquistato il mondo viene sostituito da uno showman, un uomo dedito al culto di se stesso. A peggiorare le cose è la sconfitta cocente da parte di un novellino, Cluber Lang, nuova punta di diamante del settore che ambisce a rubargli il podio. Quella sconfitta brucia al punto da farlo crollare psicologicamente e si unisce ad un’altra perdita. Il suo vecchio manager è morto lasciandolo da solo ad affrontare il crollo della sua popolarità. Ad aiutarlo sarà proprio Apollo Creed, che aveva battuto nel secondo film. E, grazie ad un duro allenamento, Rocky tornerà sul ring.

Rocky 3: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista di questo film è colui che gliene dà il nome, quindi Rocky. E ad interpretarlo è ancora una volta Sylvester Stallone, attore che deve gran parte della sua fama proprio a questo ciclo di film. Di seguito vi elenchiamo attori e attrici con i relativi personaggi che compongono il cast di Rocky 3:

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Mr. T: Clubber Lang

Carl Weathers: Apollo Creed

Talia Shire: Adriana Pennino

Burt Young: Paulie Pennino

Burgess Meredith: Mickey Goldmill

Tony Burton: Tony Evers

Hulk Hogan: Labbra Tonanti

Streaming e TV

Ma dove vedere Rocky 3 in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda venerdì 29 aprile 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece dispone della pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 106. Se vi interessa conoscere come seguire i film in live streaming, sappiate che è disponibile MediasetPlay, una piattaforma gratuita previa registrazione attraverso cui è possibile seguire tutto ciò che passa in TV via streaming.