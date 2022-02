Chi è Rocío Muñoz Morales, la moglie di Raoul Bova, ospite a Sanremo 2022: età, lavoro, carriera, figli, vita privata, Instagram

Chi è Rocio Munoz Morales, la moglie di Raoul Bova? L’attore è ospite questa sera al Festival di Sanremo 2022 per promuovere la nuova stagione di Don Matteo, la popolare fiction di Rai 1 nella quale sarà protagonista, prendendo così il posto di Terence Hill. Classe 1998, Rocio è nata a Madrid. Inizia a studiare ballo fin da bambina. Dopo aver studiato giornalismo, frequenta l’Accademia di recitazione.

Nel 2006 partecipa come ballerina professionista al tour mondiale di Julio Iglesias. Raggiunge la fama in Spagna grazie alla televisione: è una delle insegnanti di danza di Mira quién baila, l’edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 fa il suo debutto come attrice su Telecinco, nella miniserie La Pecera De Eva. Negli anni successivi recita nell’adattamento spagnolo della serie argentina Casi Ángeles, in Ángel O Demonio e nella commedia Todo Es Posible En El Bajo.

Nel 2012 Rocio Munoz Morales fa il suo debutto nel cinema italiano, interpretando la sensuale Anna in Immaturi – Il viaggio. È sul set della commedia di Paolo Genovese che Rocío Muñoz Morales conosce il suo attuale compagno, Raoul Bova. Da allora comincia a farsi strada anche nella tv italiana: recita in Un passo dal cielo, Tango per la libertà e Giustizia per tutti, di Maurizio Zaccaro, in uscita nel 2022. Lavora anche come conduttrice, presentando il Festival di Sanremo nel 2015, il Telethon nel 2020 e alcune puntate de Le Iene accanto a Nicola Savino nel 2021.