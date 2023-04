Rocco Schiavone 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì o venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 2.

Rocco Schiavone 5 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Dove è stata girata (location) la serie tv? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: