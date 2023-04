Rocco Schiavone 5: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Dal 5 aprile 2023 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultimo episodio della quarta stagione di Rocco Schiavone, dal titolo Ah l’amore, l’amore, dopo la delicata operazione a seguito della sparatoria, Rocco è ancora in ospedale, ma non perde occasione per risolvere un nuovo caso. Più tardi Rocco può finalmente lasciare l’ospedale, ma per lui i problemi sono ancora finiti. Proprio la notte di Capodanno Michela Gambino consegna al nostro protagonista una lettera “ufficiosa” contente il nome di colui che lo avrebbe sparato. Così Rocco si mette comodo nel suo studio, si accende una sigaretta e apre quella busta. La notizia che legge lo manda fuori di testa. La pistola dalla quale è partito il proiettile che lo ha colpito al al rene è del suo collega D’Intinto. “Ti devi svegliare”, gli dice Rocco quando lo raggiunge esortandolo poi ad andarsene e a lasciare subito la squadra. Poco dopo Rocco raggiunge la giornalista Sandra Buccellato per sciogliere la tensione e trascorrere l’ultima notte dell’anno insieme. Peccato però che anche questa si trasforma presto in un disastro. Quando infatti i due iniziano a fare l’amore, a Rocco saltano via i punti della ferita, costringendolo così a correre subito in ospedale…

Trama

Schiavone continua a dialogare con il fantasma della moglie Marina, ma il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine. Con il trasferimento di Gabriele e Cecilia a Milano, Rocco ha perso ogni legame affettivo, nulla sembra potergli riscaldare l’anima: il rapporto con Sandra non prende il volo e di Sebastiano nessuno sa più nulla. Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da portare Rocco a compiere uno sbaglio, il primo. Sarà il ritorno di Baiocchi e dei fantasmi del passato a far tremare ulteriormente la terra sotto i suoi piedi, niente è come credeva che fosse e tutto ciò che lo legava alla sua vita romana sembra sgretolarsi. Ormai Rocco è costretto ad arrendersi alla realtà aostana tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro.

Rocco Schiavone 5: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Rocco Schiavone

Ernesto D’Argenio: Italo Perron

Massimiliano Caprara: Michele Deruta

Christian Ginepro: Domenico D’Intino

Gino Nardella: Ugo Casella

Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni

Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci

Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti

Mirko Frezza: Furio Lattanzi

Massimo Reale: Alberto Fumagalli

Filippo Dini: Maurizio Baldi

Massimo Olcese: Andrea Costa

Lorenza Indovina: Michela Gambino

Valeria Solarino: Sandra Buccellato

Miriam Dalmazio: Marina

Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Location

Dove è stata girata (location) Rocco Schiavone 5? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.

Rocco Schiavone 5: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 5 su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 5 aprile 2023; la quarta e ultima mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 5 aprile 2023

Seconda puntata: mercoledì 12 aprile 2023

Terza puntata: mercoledì 19 aprile 2023

Quarta puntata: mercoledì 26 aprile 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Rocco Schiavone 5? Ogni episodio della serie tv con Marco Giallini avrà una durata di circa 100 minuti. La messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi dalle ore 21,20 alle ore 23,15.

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.