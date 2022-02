Quanto guadagna Roberto Saviano: stipendio e cachet per Sanremo 2022

Roberto Saviano è tra gli ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2022: ma quanto guadagna il celebre autore di Gomorra e qual è il suo cachet per la partecipazione alla kermesse musicale? Lo scrittore, in realtà, non percepirà alcun cachet per Sanremo: la sua partecipazione alla manifestazione canora, infatti, è totalmente gratuita.

Per quanto riguarda lo stipendio, invece, i guadagni di Roberto Saviano dipendono ovviamente dalle copie vendute dei suoi libri, ma anche dalla cessione dei diritti, come ad esempio nel caso di Gomorra, per la realizzazione del film e della serie tv.

Secondo quanto dichiarato dal settimanale Panorama, le prime vendita di Gomorra fruttarono nel 2016 a Roberto Saviano circa 50mila euro: poi, il suo “stipendio” è cresciuto sino a 2 milioni di euro per poi stabilizzarsi intorno al milione di euro negli anni successivi.

Nel 2017, sempre secondo Panorama, Saviano avrebbe guadagnato circa 2,3 milioni di euro per un totale di circa 13 milioni di euro ottenuti in una decina di anni. Saviano, inoltre, ha stipulato accordi con case di produzione che avrebbero fruttato allo scrittore circa 500mila euro con Cattleya, 400mila euro derivanti dall’accordo con Telecom-La7 e 350mila euro dalla Fascino. A questi vanno ad aggiungersi i contratti stipulati con Rai ed Endemol.

