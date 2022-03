Chi è Roberta Morise, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Roberta Morise, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show approda su Canale 5 al posto del Grande Fratello Vip e al timone c’è ancora una volta Ilary Blasi. Roberta Morise fa parte del cast della nuova edizione, ma cosa sappiamo su questa naufraga?

Chi è Roberta Morise: età, programmi TV, Instagram

Classe 1986, Roberta Morise è nata a Cariati ed è conosciuta come ex modella e showgirl. Ha esordito in TV con Miss Italia, arrivando al quinto posto, dopodiché è apparsa come corista ne I raccomandati su Rai 1, programma condotto da Carlo Conti. Ha preso parte a L’eredità e ha pubblicato il suo album discografico, È soltanto una favola. Ha condotto Easy Driver e Sei in un Paese Meraviglioso. Tra i suoi ultimi programmi figura I fatti vostri su Rai 2, programma che ha condotto per tre stagioni. Nel 2022 è riapparsa a L’eredità come valletta provvisoria e si è poi unita alla nuova edizione de L’isola dei famosi. La showgirl è presente anche sui social: su Instagram è seguita da circa 106mila follower.

Streaming e TV

