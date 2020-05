Rio: trama, doppiatori, streaming del film d’animazione

Questa sera, sabato 16 maggio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rio, film d’animazione in 3D del 2011 diretto da Carlos Saldanha. Ma qual è la trama? Di cosa parla? E i doppiatori di Rio? Di seguito tutte le informazioni sul cartone animato Rio.

Trama

Blu è un raro esemplare di Ara di Spix. Durante un incidente di trasporto, viene abbandonato in Minnesota. Per strada lo trova Linda, una ragazzina che decide di portarlo a casa sua. Anni dopo si presenta alla libreria di Linda l’ornitologo Tullio, informandola che Blu è l’ultimo esemplare maschio della sua specie e che ne è stato trovato da poco un esemplare femmina a Rio de Janeiro di nome Gioiel. Dopo un’iniziale difficoltà Tullio riesce a convincere Linda dell’importanza dell’accoppiamento fra i due uccelli e Blu parte per il Brasile.

Una volta nel Paese sudamericano però iniziano diverse disavventure per i protagonisti con Blu che non ha mai imparato a volare e quando incontra Gioiel, se ne innamora. I due uccelli però vengono rapiti dai bracconieri, che vogliono venderli per ottenere soldi, e vengono legati con una catena. Dopo la loro fuga, Miguel, il sadico cacatua appartenente al capo dei bracconieri Marcel inizia a dare la caccia ai due uccelli dopo aver ricevuto l’incarico. Blu e Gioiel cercano di liberarsi dalla catena con l’aiuto di Rafael, un saggio tucano, che li porta all’inizio a una rupe, dove cerca di insegnare l’arte del volo a Blu, con scarsi risultati. Nel frattempo, Linda e Tullio vengono aiutati da Fernando, un orfano povero che aiuta i bracconieri, anche se in verità vuole avere soldi e affetto.

IL FINALE

I due uccelli decidono di vivere in libertà insieme a tutti gli uccelli per tutta la vita. La coppia, come si vede alla fine del film, avrà tre figli, i bracconieri vengono arrestati mentre Linda e Tullio adottano Fernando.

Cast: le voci di Rio

Di seguito il cast, o meglio le voci (doppiatori), del film d’animazione Rio:

Fabio De Luigi: Blu

Victoria Cabello: Gioiel

Pino Insegno: Rafael il tucano

Chiara Gioncardi: Linda (adulta)

Emiliano Coltorti: Tullio

Alex Polidori: Fernando

Roberto Draghetti: Marcel

Mario Biondi: Miguel

José Altafini: Luiz il bulldog

Emilio Carelli: Tipa

Francesco Castelnuovo: Armando

Franco Mannella: Nico

Luca Velletri: Nico (voce cantata)

Fabrizio Vidale: Pedro

Marco Guadagno: Mauro

Cristina Noci: Eva

Emiliano Ragno : Silvio

Streaming e tv: dove vederlo

Dove vedere Rio in tv e live streaming? Il cartone animato va in onda oggi, sabato 16 maggio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

