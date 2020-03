Ricominciamo da noi, il film: trama, cast, trailer e streaming

In lingua originale s’intitola Finding you feet, mentre in italiano è stato tradotto con Ricominciamo da noi. Si tratta di una commedia proposta per la prima volta nel 2017 nelle sale dal regista Richard Loncraine e che viene portato in prima tv su Rai 1 martedì 17 marzo 2020, durante il periodo d’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus. Ma di cosa parla questo film? Qual è la trama e chi vediamo nel cast?

Ricominciamo da noi, la trama del film

Il film parte dal concetto che “non è mai troppo tardi” per fare quello che ci va. La storia raccontata da Ricominciamo da noi è un racconto moderno, divertente e commovente al punto giusto e vede protagoniste un gruppo di donne dalla grande energia vitale che devono affrontare gli imprevisti del quotidiano e lo fanno con slancio e incredibile vivacità. Sandra è una signora borghese che decide di andarsene via di casa quando becca suo marito a letto con la sua migliore amica. Il colpo da assimilare è duro, soprattutto perché il suo matrimonio durava da 40 anni. La donna trova rifugio da sua sorella Bif, che si definisce una sessantenne alternativa. Bif vive da sola e aveva interrotto i rapporti con sua sorella da anni. Questo riavvicinamento dettato dalla necessità del momento permette alle due di capire i punti di differenza, ma anche quelli in comune.

Sandra sembra essere un pesce fuor d’acqua rispetto a sua sorella, che invece è una fricchettona schietta e dalla vita sessuale a ruota libera. Sandra ha bisogno di fare qualcosa di diverso che la allontani dalla sua vita. E, anche se con iniziale riluttanza, la donna si lascerà trascinare dalla sorella alle lezioni di danza del quartiere.

Ricominciamo da noi, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di Ricominciamo da noi? Partiamo dalle due protagonista, Sandra e Bif: Imelda Staunton, attrice conosciuta per aver recitato in Downton Abbey e la saga di Harry Potter (e che sarà la Regina Elisabetta in The Crown), interpreta Sandra, la donna tradita dal marito e dalla sua migliore amica. A interpretare Bif invece è Celia Imrie.

Timothy Spall, che anche ha recitato in Harry Potter, invece interpreta Charlie. Poi vediamo anche Joanna Lumley, David Hayman, John Sessions, Richard Hope, Josie Lawrence.

Ricominciamo da noi, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere in in tv Ricominciamo da noi? La pellicola va in onda su Rai 1 martedì 17 marzo 2020, dalle ore 21:25 in prima serata.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1.

Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay.

RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

