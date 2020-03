Ricominciamo da noi, la trama del film in onda stasera su Rai 1

Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e fare qualcosa di nuovo e completamente strabiliante. Questo è il concetto alla base di Ricominciamo da noi, un film commedia con un tocco drammatico che vede protagonista Imelda Staunton e Celia Imrie, due attrici stimate che interpretano due sorelle. Il film, intitolato in lingua inglese Finding Your Feet, vuole porre alla base della sua trama il ritrovare se stessi, rimettersi in piedi cercando il cambiamento dentro di sé ed è quello che farà Sandra. Il film, uscito in sala nel 2017, è diretto da Richard Loncraine, diventato famoso per aver diretto il film horror Demonio dalla faccia d’angelo. Ma di cosa parla Ricominciano da noi? Vediamo la trama.

Tutto sul film Ricominciamo da noi: trama, cast e streaming

Ricominciamo da noi, la trama del film

Come reagireste se, dopo 40 anni di matrimonio, vostro marito vi tradisse con la vostra migliore amica? È quello che accade a Sandra. Quando becca suo marito in una relazione con la sua migliore amica, il suo mondo crolla ed è costretta ad andare via di casa e prendere le distanze da quella vita che le sembra ormai così crudele e bugiarda. Non sapendo dove andare, Sandra cerca rifugio da sua sorella Bif, con la quale non parlava da tempo.

Sangue dello stesso sangue eppure terribilmente diverse: mentre Sandra è una persona più standard, che talvolta crede di essere un pesce fuor d’acqua, sua sorella Bif è una forza della natura, una fricchettona schietta che non le manda a dire e ha una vita sessuale piuttosto libera. Sandra, per quanto intimorita dallo stile di vita della sorella, vuole lasciarsi alle spalle quello che era e capire chi è, lontana dalle menzogne del suo matrimonio e sarà sua sorella ad aiutarla a intraprendere la strada giusta. Bif decide di portarla alle lezioni di danza del quartiere e sarà grazie a questo nuovo passo che Sandra si appassionerà alla danza, senten dosi più libera e in grado di sbloccare tutti i suoi cassetti segreti, liberandosi dei pesi accumulati negli anni. E sarà alla scuola di danza che conoscerà Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca.

Ricominciamo da noi vi aspetta in prima tv e in prima serata su Rai 1 martedì 17 marzo 2020, dalle ore 21:25.

