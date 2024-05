Revenant – Redivivo: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, domenica 26 maggio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Revenant – Redivivo, film del 2015, diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nord Dakota, 1823: l’esploratore Hugh Glass, assunto come guida per una battuta di caccia alla ricerca di pelli e pellicce, sfugge a un attacco di indiani Arikara, durante il quale vengono uccisi 33 uomini della spedizione. Con lui si salvano una dozzina di uomini, tra cui anche il figlio adolescente Hawk, avuto dalla moglie, una donna Pawnee, uccisa anni prima durante un attacco di soldati statunitensi al loro villaggio indiano. Preoccupati dal fatto che gli indiani siano sulle loro tracce, gli uomini (su consiglio di Glass stesso) abbandonano la barca su cui stanno ridiscendendo il fiume, nascondono le pelli salvate dall’attacco degli indiani e decidono di tornare al loro villaggio a piedi, preferendo la prospettiva di settimane di cammino al freddo alla possibilità di venire accerchiati e attaccati lungo il corso del fiume.

Sulla via del ritorno Glass viene attaccato e gravemente ferito da una femmina di orso grizzly, particolarmente aggressiva in difesa del cucciolo. Glass, nonostante la gravità delle ferite subite, riesce ad abbattere l’animale, colpendolo dapprima con una fucilata e successivamente con il suo coltello. Il comandante della missione, Capitano Henry, pur soccorrendolo, medicandolo e cercando in tutti i modi di curarlo, lo crede in punto di morte e anche i compagni di viaggio credono che lo sventurato possa sopravvivere solo per alcuni giorni. Non essendo trasportabile, lo lasciano in compagnia del figlio Hawk, del giovane e premuroso Bridger e del cacciatore Fitzgerald, ordinando ai tre di vegliarlo sino all’ultimo momento, per poi dargli una degna sepoltura. In cambio di ciò il capitano ha promesso loro un bonus di 100 dollari a testa ma i due giovani hanno rinunciato al proprio compenso in favore di Fitzgerald.

Revenant – Redivivo: il cast

Abbiamo visto la trama di Revenant – Redivivo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Hugh Glass

Tom Hardy: John Fitzgerald

Domhnall Gleeson: Andrew Henry

Will Poulter: Jim Bridger

Forrest Goodluck: Hawk

Paul Anderson: Anderson

Lukas Haas: Jones

Duane Howard: Elk Dog

Brendan Fletcher: Fryman

Kristoffer Joner: Murphy

Glenn Ennis: l’orso

Streaming e tv

Dove vedere Revenant – Redivivo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 26 maggio 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.