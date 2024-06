Antonella Clerici torna a parlare dopo l’operazione: “Ho bisogno di prendermi del tempo”

Antonella Clerici torna a parlare dopo l’operazione: il post sui social

Dopo aver rivelato di essere stata operata d’urgenza, Antonella Clerici torna sui social per ringraziare i suoi follower per l’affetto e la vicinanza.

La conduttrice, che si trova a casa in convalescenza, sul suo profilo Instagram ha scritto: “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco❤️ tra alberi, natura, animali . Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

La presentatrice di È sempre mezzogiorno, sempre sui social, aveva rivelato a sorpresa di essersi sottoposta a un intervento d’urgenza.

“Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene” aveva scritto Antonella Clerici.

“Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri, la mitica @adrianabonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto❤️.Ultimo ma determinante il Prof Enrico Vizza straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: ‘Stia tranquilla, al resto ci penso io’” aveva quindi concluso la conduttrice.